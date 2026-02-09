Survivor'da en son kim elendi? 8 Şubat 2026 vedası...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TV8 ekranlarının heyecan dolu yarışması Survivor 2026'da bu hafta yine nefesler tutuldu.

İzleyicilerin merakla beklediği "Survivor'da kim elendi?" ve "Ödül oyununu kim kazandı?" soruları yanıt buldu.

8 Şubat 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümde, adaya veda eden isim ve ödülün sahibi netleşti.

SURVIVOR'A VEDA EDEN...

Eleme adayı olan Doğuş ve Can, adada kalmaya devam edebilmek için karşı karşıya geldi.

Düello oyununda kazanan isim Can oldu. Survivor’a veda eden yarışmacı ise Doğuş olarak açıklandı.

Doğuş ise elenir elenmez sosyal medya hesabından "Merhaba" yazarak bir paylaşım yaptı.