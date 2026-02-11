Survivor'da kavga: Nagihan ve Seren Ay birbirine girdi! "Kolumu parçaladın"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Survivor 2026'da tansiyon düşmek bilmiyor...

11 Şubat 2026 Survivor yeni bölümde Seren Ay Çetin ile Nagihan Karadere arasında yaşanan sert kavga adeta yarışmaya damga vurdu.

SANDALYE FIRLATTI

Seren Ay, oyun alanında Seda’ya sinirlendiği bir anın ardından elindeki sandalyeyi fırlattı ve sandalye Nagihan Karadere’ye isabet etti.

Kolunun acısıyla Nagihan’ın “Kolumu parçaladın!” diyerek tepki göstermesi üzerine ortam bir anda gerildi.

''Niye abartıyorsun bir şeyleri'' diyen Seren Ay'ın üzerine yürüyen Nagihan'ın takım arkadaşını sertçe ittiği görüldü.

Oldukça kızgın görünen Nagihan Karadere'nin ''Neyi abartıyorum. Kolumu böyle yırttın. Yırttın kolumu'' dediği duyuldu.

Takım arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden önlenen olay sonrası Nagihan’ın diskalifiye edilip edilmeyeceği ya da Seren Ay’a ceza verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.