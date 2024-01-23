Survivor'da sinirler gerildi! Nagihan ve Gizem birbirine girdi... Bozok ile tartışan Nagihan'a "Kulağımın dibinde bağırıyorsun" diyerek yükselen Gizem, yeni bir tartışmanın kapısını araladı. Nagihan ile Gizem'in hararetli tartışmasını takım arkadaşları sonlandırdı.

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ensonhaber.com

Ekranların sevilen yarışması Survivor’da hararet bitmiyor.

Bir önceki gün konseyde takım kaptanı olarak çıkan Özgür’ün çok sayıda yazılması Kırmızı Takım’daki gerginliğin kapısını araladı.

Bu sırada 2. eleme adayı da Bozok oldu. Bozok’un 3. Dokunulmazlık oyununda yaptığı taktik hoş karşılanmazken, Nagihan Karadere de Bozok’un davranışına sessiz kalmadı.

Nagihan ile Bozok’un tartışması esnasında Gizem Memiç de çok ses olduğunu söyleyerek tepki göstedi.

Tartışma bu kez Nagihan ile Gizem’e evrildi.

"Kulağımın dibinde bağırıyorsun Nagihan"

Bozok ile tartıştığı esnada Nagihan, “Ben kendime bakıyorum. Sen kendine bak, çıktın potaya almadın. Gittin Aysu’ya 2’de 2 yaptırdın.” ifadelerini kullandı.

Gizem Memiç ise “Kulağımın dibinde bağırıyorsun Nagihan. Seni dinlemek zorunda mıyım?” diyerek olaya dahil oldu.

Nagihan ise “Tabii ki zorundasın. Çünkü 2022’de beni yazdın.” diyerek Gizem’e yaklaştı.

İkiliyi, takım arkadaşları zorlukla sakinleştirdi.

" Artık ceza Survivor’u bitsin istiyoruz"

Konseyde yaşadıklarını anlatan Nagihan, şu cümleleri kullandı;