Survivor'ın fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı sandalyesini fırlattı: O anlar... Tansiyonun sık sık yükseldiği Survivor All Star'ın yeni bölümünün yayınlandığı fragmanda, sunucu Acun Ilıcalı'nın çileden çıktığı görüldü.

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ensonhaber.com

Televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor All Star 2024, bu yıl da kavga ve tartışmalarla gündem oluyor.

Özellikle son günlerde yarışmacıların tansiyonu oldukça yüksek.

Bu nedenle sunucu Acun Ilıcalı da sık sık olaylara dahil oluyor ve uyarılarda bulunuyor.

Yeni fragman paylaşıldı

Yaşananlar programa adeta gölge düşürürken 27. bölümün fragmanı da ekranlara geldi.

Fragmana, Ilıcalı'nın öfkesi damga vurdu.

Ilıcalı çılgına döndü

Yarışmacıları uyaran sunucu, "Siz ne olsun istiyorsunuz?" diyerek bağırdı. Ardından yerine geçtiğinde de sandalyesini fırlattı.

O anlar izleyicileri bir kez daha heyecanlandırdı.