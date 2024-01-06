Tablet kutusundan salatalık çıkarmıştı! Tablet Reis bakın şimdi ne halde... Bir dönem çektiği videoyla sosyal medyada uzun süre konuşulan Tablet Reis büyüdü, kocaman oldu. Onurcan Güzel’in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

ensonhaber.com

İnternetin unutulmaz fenomenlerinden biri olan Onurcan, 8 yıl önce çektiği bir tablet açılım videosuyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

SAMSUNG Galaxy Tab 3'un kutusunu açarken, içinden çıkan sürpriz karşısında yaşadığı şaşkınlıkla hatırlanan genç fenomen, o anın şaşkınlığıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Onurcan'ın açtığı kutudan çıkan şey ise beklentilerin ötesindeydi. Tablet yerine ortaya çıkan salatalık, Onurcan'ı bir hayli şaşırtmıştı.

Ancak izleyicilerin sevgilisi haline gelen fenomen, bu beklenmedik durumu olağanüstü bir espriyle karşılayarak salatalığı bir güzel yemişti.

Bu an, videonun viral olmasını sağlamış ve Onurcan'ı internet dünyasında bir fenomen haline getirmişti.

Son hali şoke etti

Onurcan'ın o unutulmaz videodaki haliyle hatırlasa da genç fenomen, zamanla kendini yenileyerek farklı bir imaj oluşturdu.

Onurcan'ın geçmişten bugüne yaşadığı değişim, görenleri şaşkına çevirdi. İşte Tablet Reis’in son hali…