Tablet videosuyla ünlenmişti; Cinsiyet değiştiriyor...

Yağmur Uçar

Sosyal medyanın ilk zamanlarında hafızalara kazınan videolardan biri de, kutu açılımı yapan küçük çocuk olmuştu.

Yıllarca süren "Güvenemiyorum da" repliğiyle hafızalara kazınan Tablet Reyiz, beklenmedik bir şeyle karşılaşınca viral olup gitmişti.

Aldığı cihazın kutusunu açan ve içerisinden hıyar çıkmasıyla hayal kırıklığı yaşayan Onurcan Güzel, şimdilerde büyüdü.

Güzel, dikkat çeken bir açıklamayla yeniden gündeme geldi.

CİNSİYET DEĞİŞTİRİYOR

Çocuk yaşta tanınan ve geçtiğimiz yıllarda geçirdiği değişimle adından söz ettiren Onurcan, cinsiyet değiştirme ameliyatı olacağını duyurdu.

Hislerini ise şu sözlerle dile getirdi:

'Şuna karar verdim, bu benim hayatım. O yüzden de bir ameliyata giriyorum ve istediğim bedene, istediğim ruha kavuşuyorum. Biliyorum, beni destekleyen abim, halam ve sizler varsınız.'