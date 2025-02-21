Tapusu dudak uçuklattı! Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'ya aldığı evin fiyatına bakın...

Yağmur Uçar
Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle ekrana geliyor.
Son bölümlerde ise dikkat çeken ilk detay Fatih'in değişimi...
Doğa'yı yeniden elde etmek isteyen Fatih, boğaza nazır bir ev satın aldı.
Ünal Ailesi'nde krize yol açan evi "kendi birikimimle aldım" diyen Fatih, dudakları uçuklattı.
İşte Fatih'in Doğa'ya aldığı evin dudak fiyatı...
Dikkatli bir izleyici Fatih'in satın aldığı evin fiyatının bir sahnede gösterildiğini fark etti.
Tapuda evin fiyatının tam 850.000.000.00 TL olduğu görüldü.