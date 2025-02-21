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Tapusu dudak uçuklattı! Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'ya aldığı evin fiyatına bakın...

Tapusu dudak uçuklattı! Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'in Doğa'ya aldığı evin fiyatına bakın... Dikkatli bir izleyici Fatih'in satın aldığı evin fiyatının bir sahnede gösterildiğini fark etti ve sosyal medyada paylaştı.