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- Tarih TV yayın hayatına başladı
Tarih TV yayın hayatına başladı
- Haber Merkezi
- 31.08.2022 - 19:33
Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV, yayına başladı.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yayın hayatına başlayan Tarih TV, "sadece gerçekler" sloganıyla kaynağı belli bilgilere, belgelere ve tanıklıklara yer verecek.
Kanalın danışman kadrosunda Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Nezih Başgelen yer alırken Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Bağçeci, Program Müdürü Yavuz Sinangil, Proje Koordinatörü ise Kemal Soğukdere oldu.
Tarih TV, Türk tarihinin dönüm noktalarını, dünya tarihine yön veren olayları, kültür tarihinde iz bırakan portreleri özgün içeriklerle bir araya getirecek.
Tarih TV, toplumsal hayatın ve eşyanın tarihini, sanatın, sporun, bilimin ve teknolojinin zamandaki yolculuğunu da ekrana taşıyacak.
Tarih denince akla gelen ilk isimler
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Pelin Batu, Nuray Mert, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Prof. Dr. Burak Küntay, Koray Şerbetçi, Gürkan Zengin, Nezih Başgelen, Yaşar Taşkın Koç, Mehmet Hakan Kekeç, Başak Koç gibi birbirinden değerli pek çok isim, farklı formatlardaki programlarla izleyicinin karşısına çıkıyor.
Nerede kaçıncı kanalda?
Zafer bayramında serüveni başlayan Tarih TV; Kablo TV 51. kanal, Tivibu 2 & 101. kanal ve TV+ 96. kanalda izleyici ile buluştu.
İzleyiciler, Tarih TV’nin zengin içerik yelpazesini platformların durdur-izle, geri al–izle, seç-izle gibi özelliklerini kullanarak da izleme imkanına sahip olacak.
Tarih TV'nin seyirci ile buluşan programları
STÜDYO PROGRAMLARI AKROPOLİS - NEZİH BAŞGELEN / PELİN BATU
DİPNOT - BAŞAK KOÇ
EDİTÖR TARİH - GÜRKAN ZENGİN
HANGİSİ GERÇEK - PROF.DR. İLBER ORTAYLI / PELİN BATU
NEREDEN NEREYE - PROF.DR. AHMET KASIM HAN / PROF.DR. BURAK KÜNTAY
OSMANLI MECMUASI - MEHMET HAKAN KEKEÇ
ŞARK EKSPRESİ - NURAY MERT
TANIK - YAŞAR TAŞKIN KOÇ
ZAMAN TÜNELİ - KORAY ŞERBETÇİ
DUVARLAR KÖPRÜLER - PROF.DR. DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN
Tarih TV iç yapım programları
ANLAT HOCAM
DÖNÜM NOKTASI
SOKAKTAKİ TARİH
TARİH VE TARİF
TÜRKİYE'NİN İLKLERİ
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SONRA NE OLDU?
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