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    Tarih TV yayın hayatına başladı

    Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV, seyirciyle buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2022 - 19:33
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    Tarih TV yayın hayatına başladı

    Türkiye'nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV, yayına başladı.

    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yayın hayatına başlayan Tarih TV, "sadece gerçekler" sloganıyla kaynağı belli bilgilere, belgelere ve tanıklıklara yer verecek.

    Kanalın danışman kadrosunda Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Feridun Emecen, Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Nezih Başgelen yer alırken Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Bağçeci, Program Müdürü Yavuz Sinangil, Proje Koordinatörü ise Kemal Soğukdere oldu.

    Tarih TV, Türk tarihinin dönüm noktalarını, dünya tarihine yön veren olayları, kültür tarihinde iz bırakan portreleri özgün içeriklerle bir araya getirecek.

    Tarih TV, toplumsal hayatın ve eşyanın tarihini, sanatın, sporun, bilimin ve teknolojinin zamandaki yolculuğunu da ekrana taşıyacak.

    Tarih denince akla gelen ilk isimler

    Prof. Dr. İlber Ortaylı, Pelin Batu, Nuray Mert, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Prof. Dr. Burak Küntay, Koray Şerbetçi, Gürkan Zengin, Nezih Başgelen, Yaşar Taşkın Koç, Mehmet Hakan Kekeç, Başak Koç gibi birbirinden değerli pek çok isim, farklı formatlardaki programlarla izleyicinin karşısına çıkıyor.

    Nerede kaçıncı kanalda?

    Zafer bayramında serüveni başlayan Tarih TV; Kablo TV 51. kanal, Tivibu 2 & 101. kanal ve TV+ 96. kanalda izleyici ile buluştu.

    İzleyiciler, Tarih TV’nin zengin içerik yelpazesini platformların durdur-izle, geri al–izle, seç-izle gibi özelliklerini kullanarak da izleme imkanına sahip olacak.

    Tarih TV yayın hayatına başladı #1

    Tarih TV'nin seyirci ile buluşan programları

    STÜDYO PROGRAMLARI AKROPOLİS - NEZİH BAŞGELEN / PELİN BATU

    DİPNOT - BAŞAK KOÇ

    EDİTÖR TARİH - GÜRKAN ZENGİN

    HANGİSİ GERÇEK - PROF.DR. İLBER ORTAYLI / PELİN BATU

    NEREDEN NEREYE - PROF.DR. AHMET KASIM HAN / PROF.DR. BURAK KÜNTAY

    OSMANLI MECMUASI - MEHMET HAKAN KEKEÇ

    ŞARK EKSPRESİ - NURAY MERT

    TANIK - YAŞAR TAŞKIN KOÇ

    ZAMAN TÜNELİ - KORAY ŞERBETÇİ

    DUVARLAR KÖPRÜLER - PROF.DR. DENİZ ÜLKE ARIBOĞAN

    Tarih TV iç yapım programları

    ANLAT HOCAM

    DÖNÜM NOKTASI

    SOKAKTAKİ TARİH

    TARİH VE TARİF

    TÜRKİYE'NİN İLKLERİ

    ANLATIYORUM

    SONRA NE OLDU?

    REFERANS

    RETORİK

    TARİH TV DOSYA


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