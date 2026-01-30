Taşacak Bu Deniz müzikleri ona emanet: İşte o isim...

Senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizinin çekimleri Trabzon'un ilçelerinde devam ediyor.

Baltacı'nın dizide yer verilen "Deli olmişum deli", "Gidelum", "Ha bu deniz taşacak", "Bezdum Allah", "Senun canın sağ olsun", "Ela mana" ve "Nasil sevdum" gibi eserleri, izleyicinin beğenisini kazandı.

Oyuncular Deniz Baysal ile Ava Yaman'ın da bazılarını seslendirdiği şarkılar, çeşitli sosyal medya platformlarında sıkça kullanılıyor.

Trabzonlu söz yazarı ve besteci Yüksel Baltacı, 9 yaşında komşularının hediye ettiği bağlamayla başladığı müzik hayatını 42 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Baltacı, ortaokulda yazdığı şiirlerin bir kısmını bestelediğini dile getirerek, 15'e yakın enstrüman çaldığını anlattı.

Dinlediği insan hikayelerine eserlerinde yer verdiğini belirten Baltacı, "1990 yılında İstanbul'a gittim. Amatör anlamda birkaç mekanda müzik yaptım, profesyonel anlamda duyulan ilk eserim Nayino'dur. Söz müziği bana ait, onunla bir başlangıç yaptık." dedi.

Baltacı, dizinin yakaladığı başarının sırrının ekibin uyumlu çalışması olduğuna işaret etti.

Dizideki sahne ve karakterlere göre de eser yazdığını anlatan Baltacı, "Benim sağlam bir beste stokum var. Oraya hemen bir söz uyarlıyoruz. Sonuç bizim de hoşumuza gidiyor. İnsanlar da o bölüm ya da sahneye 'Buraya bu kadar mı olur?' diyor, herkesten böyle tepkiler alınca da 'Biz başarılı olmuşuz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Baltacı, ekibin özveriyle çalışmasının seyircide karşılık bulduğu dizide şimdiye kadar 16 şarkısının yayınlandığını vurgulayarak, "İki bölümde bir yeni, sıfır şarkıyla çıkıyoruz. Projedeki şarkıların hiçbirini daha önce duymuş olamazsınız çünkü bir kısmını buraya göre uyarlayıp yapıyoruz. Bir kısmını stoklardaki eserlerden uyarlayıp yayınlıyoruz." diye konuştu.

"Eleni" karakteri için yazdığı, bir kısmı Yunanca, bir kısmı da Rumca'ya çevrilen şarkının çok ilgi gördüğünü ifade eden Baltacı, şöyle devam etti:

"Coğrafyamız çok güzel, bizde ilçeler arasında dil, lehçe, enstrüman değişir, onu mozaiklemeye çalışıyoruz. Sevgili Ava'nın çok güzel bir sesi var. Ben ona 'kuzum' diyorum, mükemmel bir sesi var. Adil'in de sesi güzelmiş. Burak'ın da sesi güzel, belki yakında böyle de bir şey olabilir. Deniz Baysal dizinin jeneriğini de seslendirdi. Şivesiyle her türlü güzel oldu, gayet de içimize sindi, güzel de tepkiler aldık, çok beğenildi. Jenerik türkümüzün sözlerinin bir kısmını sevgili Ferda ve Nehir yazmıştı. Jenerik müziğinin düzenlemesi ve bestesi bana ait. Oyuncuların seslerinin güzel olması çok güzel bir sürpriz. İçlerinde gerçekten sesi güzel arkadaşlarımız var. Hoşuma da gidiyor. Hem oynayıp hem eserimi okumaları beni mutlu ediyor."

Takdir edilmenin sanatçılar için mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Baltacı, sosyal medyadan kendisine ulaşan kişilerin "Ağabey, bu hafta yeni eser var mı?" sorularıyla karşılaştığını anlattı.

Baltacı, memleketinden kopmadan Karadeniz müziklerine katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Eserlerimin izleniyor olması çok hoşuma gidiyor. Bu güzel bir şey, umarım daha da güzel olacak. 150'ye yakın şarkım var elimde. Uzun süredir vermedim elimizde birikti, zamanla teker teker ortaya çıkaracağız." dedi.