Taşacak Bu Deniz’e dev sürpriz: Öykü Gürman mı geliyor? İşte o detay…

TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, kısa sürede izleyicilerin beğenisini kazandı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı yapım, hem etkileyici hikayesi hem de Karadeniz’in büyüleyici doğa manzaralarıyla dikkat çekiyor.

Dizinin ilk üç bölümüyle birlikte geniş bir izleyici kitlesine ulaşması, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Son günlerde ise dizinin hayranları, Öykü Gürman’ın kadroya dahil olması için paylaşımlar yapıyor.

O DETAY DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada yapılan bu yorumların ardından, ünlü oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni karakterine hayat veren Ava Yaman’ı takibe aldı.

Ünlü ismin bu hareketi diziye dahil olacağı iddialarını gündeme taşıdı. İlerleyen tarihlerde durumun netleşmesi bekleniyor.