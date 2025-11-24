Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u bakın nasıl değişmiş! O halinden eser yok...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT 1'in Karadeniz esintili sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, reytinglerde adından söz ettiriyor.

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini üstlendiği dizinin her bir karakteri beğeni topluyor.

Tam bir Karadeniz delikanlısı olan "Oruç" karakteri ise sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Burak Yörük, hayat verdiği rol ile birlikte kendisi de izleyicilerin merceğinde.

Özellikle de eski haline ait fotoğraflar, görenleri şoke ediyor.

Burak Yörük'ün yıllar içindeki dikkat çekici değişimine bakanlar, tanımakta zorlanıyor.

İşte, Taşacak Bu Deniz'in Oruç'u bakın nasıl değişmiş...