TGRT'den ayrılan Ekrem Açıkel yeni kanalını paylaştı TGRT Haber'den ayrılan haber sunucusu Ekrem Açıkel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Artık Halk TV ailesindeyim" açıklamalarıyla yeni adresini duyurdu.

Türkiye'de ana haber sunucularının kanallarından ayrılışları gündeme gelmeye devam ediyor.

TGRT'de Ana Haber bültenini sunan Ekrem Açıkel, yaptığı çıkışlarla ve değindiği konularla büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

Özellikle EYT konusunda verdiği destekle tanınan Açıkel'den sevenlerini üzen bir haber gelmişti.

Yorgunluktan dolayı izne çıktı

Ünlü sunucu Ekrem Açıkel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir süre ekranlarda olmayacağını ifade etti.

Açıkel, ayrılık gerekçesini ise dönemsel yorgunluk olarak dile getirdi.

Zorunlu izne çıkarılan Gazeteci Ekrem Açıkel, TGRT Ana Haber sorularına yanıt verdi.

"Artık işsizim"

Sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulunan Açıkel, "Artık işsizim" ifadelerini kullanmıştı.

"Artık Halk TV ailesindeyim"

Açıkel, yeni bir paylaşımda bulunarak şu ifadeleri kullandı: