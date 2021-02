Tolga Çevik kız isteme anısını anlattı

Ünlü komedyen Tolga Çevik, eşi Özge Çevik'i isteme merasimi anısını anlattı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programının bu haftaki konuğu komedyen Tolga Çevik oldu.

Tolga Çevik kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Işık'ın "Özge'yi isteme sahnesi nasıl bir sahne?" sorusuna Çevik, "Sene 2003, o zaman babam hayatta, babam da kendince şakacı bir insan o dönemler, yorucu bir mizah anlayışı var. Biz gittik, oturduk. Kayınpeder, kayınvalide zaten pamuk gibi insanlar.

"BABAM AÇILMAMIŞ FAKS RULOSU ÇIKARDI"

Cem ters bir şekilde girdi zaten içeri. 'vermiyoruz, tiyatrocuya kız mı verilir?' dedi geçti. Şaka ama o an bir ton geliyor her şaka. Tam bunlar oldu şaka bitti derken, Evet dedi babam, açılmamış faks rulosu çıkardı. Bir attı salonun ortasına, dedim ki 'Bana kız da vermezler, çay da vermezler.' 3. satırında Allah'tan bitirdi de, güldüler falan filan ama bir 3 yıl sürdü o an benim için." şeklinde yanıt verdi.

