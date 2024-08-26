Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! Annesi böyle paylaştı...

Editör: Salih Demirgan
Aradan yıllar geçmesine rağmen popülerliğini yitirmeyen Kurtlar Vadisi dizisi sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Tombalacı Mehmet' karakterine benzeyen bebek sosyal medyada gündem oldu.
Annesinin Kurtlar Vadisi'ndeki "Tombalacı Mehmet" karakterine benzettiği bebek sosyal medyayı adeta salladı.
Bebeğinin fotoğrafını "Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini" notuyla paylaşan kadın sosyal medyada dikkat çekti.
İşte o bebek...