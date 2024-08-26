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Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! Annesi böyle paylaştı...

Tombalacı Mehmet'e benzeyen bebek sosyal medyayı salladı! Annesi böyle paylaştı... Kurtlar Vadisi dizisindeki Tombalacı Mehmet'e benzeyen çocuğunu paylaşan bir anne sosyal medyayı salladı. İşte o bebek...