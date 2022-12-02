Trafik kazasının ayırdığı baba kız 22 yıl sonra bir araya geldi

Yaşanan trafik kazası sonrasında ayrılan baba kız canlı yayında bir araya gelerek 22 yıl sonra birbirlerine sarıldı.

Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bir yeni gelişme daha yaşandı.

23 yaşındaki Seray Özen 1,5 yaşından beri görmediği babasına kavuşmak için programa başvurmuştu.

Nahide ve Mustafa Özen 1,5 yaşındaki kızları Seray ile birlikte bir trafik kazası geçirmesi sonrasında ayrılan aile bir daha birleşmedi.

Çelişen ifadeler ortaya çıktı

Yaşanan kazanın ardından baba 52 gün komada kaldı.

Programa katılan aile üyelerinin farklı iddiaları yaşananları gün yüzüne çıkardı.

Anne Nahide "Eşimin ailesi bizi ayırdı" derken, Mustafa Özen'in kardeşi Engin Özen ise "Nahide, Mustafa’yı ölüm döşeğinde terk etti" ifadelerini kullandı.

22 yıl sonra bir araya geldiler

İki aile arasında kalan Seray, 22 yıl sonra babası ile canlı yayında buluştu.

Seray'ın amcasının, ardından babası Mustafa stüdyoya gelmesi üzerine babasını karşısında görünce gözyaşlarına boğularak dakikalarca sarıldı.

"Kızımı ilk kez programda gördüm"

Stüdyoda gözyaşları sel oldu. Geçirdiği kaza nedeniyle beyninde hasar kalan Mustafa ise "Kızımı ilk kez programda gördüm" dedi.

Baba Mustafa da gözyaşlarına hakim olamayarak kızının ne kadar büyüdüğüne şaşkınlığını gizleyemedi.

Mustafa Özen, eski eşi Nahide’yi de çok fazla hatırlamadığını söyledi. Seray, babası ile buluştuğu anı "Benim için zaman durdu" dedi.

"Gerekirse mendil satarım"

Maddi zorluklar yaşayan Mustafa Özen, "Gerekirse mendil satarım yine de kızımın düğününü ben yapacağım" dedi.