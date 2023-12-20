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Sosyal medyaya yansıyan bir sünnet düğünü videosu, izleyenlerin yüzünü güldürdü.
Bir çocuk sünnet düğününde, hayranı olduğu Transformers karakterlerinin gelmesini istedi.
Düğünden renkli görüntüler: Halay başı oldu
Bumblebee karakterinin katıldığı düğün renkli görüntülere sahne oldu.
Halay çeken kişilerle birlikte oynamaya kalkan Bumblebee, halay başı oldu.
Davetlileri eğlendirdi
Davul ve zurna eşliğinde dans eden Bumblebee, ortada oynayarak tüm davetlileri eğlendirdi.
O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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