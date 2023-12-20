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Transformers'ın meşhur karakterinin kostümünü giydi: Düğünde hayal başı oldu

Transformers'ın meşhur karakterinin kostümünü giydi: Düğünde hayal başı oldu Dünyaca ünlü bilimkurgu aksiyon filmi Transformers filminde ünlenen Bumblebee karakteri, bir sünnet düğününde halaya katıldı. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.