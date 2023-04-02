TRT Haber'deki ilginç anların canlı yayın kazası olduğu ortaya çıktı TRT Haber'in akşam bülteni esnasında görüntüye girerek iki işareti yapan kişinin kameraman olduğu ortaya çıktı. Yaşanan canlı yayın kazasının ardından soruşturma başlatıldı.

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Geçtiğimiz gün TRT Haber'in canlı yayınlanan akşam bülteninde bir kişi birkaç saniyeliğine görüntüye girerek iki işareti yaptı ve daha sonra görüntüden çıktı.

Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

Kameraman olduğu ortaya çıktı

Görüntülere yansıyan kişinin stüdyo kameramanı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre yönetmen, 3 kameraman ve 2 kamera ile yayın sırasındayken rejiden stüdyoya, "Kaç kişisiniz?" diye sordu.

Yönetmenin sorusu üzerine o sırada jimmy kamerayı seçili zanneden kameraman kameranın önüne geçip 2 kameraman olduklarını belirtmek üzere 2 işareti yaptı.

Soruşturma başlatıldı

Yaşanan ilginç canlı yayın kazasının ardından ilgili stüdyo kameramanı hakkında soruşturma başlatıldı.