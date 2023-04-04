Tuğba Ekinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşunu seviyorum Türkiye'de kritik seçimle ilgili Ensonhaber'e değerlendirmelerde bulunan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini yineledi.

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Seçim atmosferine giren Türkiye'de, siyasetin gündemi oldukça hareketli.

Siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Hal böyle olunca Ensonhaber de birbirinden önemli konuklarıyla siyasetin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Son olarak Ensonhaber'in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan Gündem Özel programının konuğu ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisiyle konuşulan Ekinci, seçim süreci, yerli otomobil Togg ile savunma sanayi ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ben her zaman Cumhurbaşkanımızı korudum, sevdim, nankörlük etmedim"

"Ben onun dik duruşunu seviyorum, Cumhurbaşkanı dediğin dik durur. Ama partisinin değişikliğe ihtiyacı var" diyen Ekinci, şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'ye oy vermedim, çünkü benim fikrim sorulmadı hiç bir zaman. Ben her zaman Cumhurbaşkanımızı korudum, sevdim, nankörlük etmedim. Baktım hep dinazorlarla görüşüyorlar, o yüzden oy vermedim bu kadar.

"Çok güzel ve kaliteli işler yaptı ama sanata ve gençlere eğilmedi"

Yerli otomobil Togg'un üretimi ile savunma sanayinde gelişmelerin tebrik edilecek konular olduğunu savunan Ekinci, sanata ve gençlere de eğilim gösterilmesi gerektiğini savundu:

Tebrik edilecek konular. Çok güzel, kaliteli işler yaptı ama sanata gençlere eğilmedi, eski takımla oturup kalkıyor. Halka vatana tabii ki faydası olsun, medeniyet ve sanat tek dişi kalmış bir canavardır. Sen bunu devamlı dinazorlarla yapamazsın, bize danışman lazım.

"Milletvekili adayı olmayı olmam, herkes kendi işine baksın"

Öte yandan "AK Parti'den milletvekili adayı olmayı düşünüyor musunuz" sorusunu da yanıtlayan Ekinci, şu yanıtı verdi: