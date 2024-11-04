Türkiye'den gitti: O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu bakın şimdi ne halde

Yağmur Dinç

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu ve yayınlandığı dönemlere damga vuran ses yarışması O Ses Türkiye, birçok simayı hafızalara kazıdı.

Yarışmanın şampiyonları da unutulmayanlar arasına girdi.

O Ses Türkiye'nin ilk şampiyonu olarak adını hafızalarımıza kazıyan Oğuz Berkay Fidan güçlü sesi, sempatik tavırları ve kendine has tarzı ile çok sevilmişti.

Murat Boz ile düeti damga vuran Berkay Fidan, şimdi de son haliyle gündem oldu. Ünlü ismin yıllar içerisindeki değişimi dikkatlerden kaçmadı.

TÜRKİYE'DEN TAŞINDI

Bir süredir gözlerden uzakta Las Vegas'ta yaşayan Oğuz Berkay Fidan Melisa İspir ile evlendi.

ABD'de yaşayan Oğuz Berkay Fidan'ın sosyal medya üzerindeki paylaşımlarına 'Bu nasıl değişim', 'Çok yakışıklısın', 'artık sektöre dönmelisin', 'yıllar yaramış' gibi yorumlar yapılıyor.