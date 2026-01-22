Türkiye'nin en zarif ayrılığı! Haldun Dormen ve eski eşi Betül Mardin'in ilginç hikayesi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Usta sanatçı Haldun Dormen'in vefatı, sanat camiasını derinden yaraladı.

97 yaşında hayata gözlerini yuman Dormen'in kariyeri bir yana özel hayatı da merak edildi.

Haldun Dormen'in eski eşi Betül Mardin ile 1959'da bir asansörde başlayan sıra dışı yaşam öyküsü yeniden gündeme taşındı.

Aşkı tadında bırakan çift, "Türkiye'nin en zarif ayrılığı" denilecek bir hikayeyi yaşadı.

İşte, Haldun Dormen ve eşi Betül Mardin'in boşanma hikayesi...

Türkiye'ye halkla ilişkileri getiren kadın olarak tanınan Betül Mardin, ömrünü tiyatroya adamış usta tiyatrocularımızdan Haldun Dormen 1959'da evlendi.

Çiftin bu evliliklerinden 'Ömer' isimli bir de oğulları oldu.

İki başarılı isim, sekiz yıl süren evliliğin ardından boşandı.

Boşanmalarının gerekçesi ise yoğun çalışma temposundan dolayı birbirlerine yeterince vakit ayıramadıkları oldu ve kendilerince 'evliliği tadında bırakarak' sekiz yıl süren evlilik sona erdi.

Usta sanatçı ise 2012 yılında verdiği bir röportajda bu durumu "Boşanmasaydık ya ben onu boğardım ya o beni. Ayrılmakla birbirimizi kurtardık" sözleriyle anlattı.

Fakat çift, anlaşarak boşanmanın ardından görüşmeye devam etti.

Boşandıktan sonra tam 59 yıl boyunca, Haldun Dormen vefat edene kadar her hafta sonu ailece yemek yeme geleneğini sürdürdüler.

Mardin ve Dormen'in ikili ilişkiler adına muazzam bir örnek teşkil eden bu yıllar süren dostlukları ölene kadar devam etti.