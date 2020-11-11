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Türkiye’nin Oscar adayı filmi ‘7. Koğuştaki Mucize’ oldu

Türkiye’nin Oscar adayı filmi ‘7. Koğuştaki Mucize’ oldu

‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, 93’üncü Akademi Ödüllerinde (Oscar) yarışmak üzere, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.