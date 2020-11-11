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    Türkiye’nin Oscar adayı filmi ‘7. Koğuştaki Mucize’ oldu

    ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, 93’üncü Akademi Ödüllerinde (Oscar) yarışmak üzere, Türkiye'nin En İyi Uluslararası Film Oscar adayı olarak belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 14:33
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 14:59
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    Türkiye’nin Oscar adayı filmi ‘7. Koğuştaki Mucize’ oldu

    Türkiye’nin ‘En İyi Uluslararası Film Oscar’ adayı belli oldu.

    Başrollerini Aras Bulut İynemli ile Nisa Sofia Aksongur’un paylaştığı Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği ‘7. Koğuştaki Mucize’ filmi, Türkiye’de 5 milyon kişi tarafından izlenmiş, dijital platformlar aracılığıyla da tüm dünyada büyük ses getirmişti.

    10 ADAY FİLM ŞUBATTA AÇIKLANACAK

    Yüze yakın yapım arasından Oscar komitesinin seçeceği 10 aday film, 9 Şubat 2021’de açıklanacak.

    Türkiye’nin başvuru yaptığı hiçbir film, bugüne dek Oscar’a aday olamadı.

    Türkiye’nin Oscar adayı filmi ‘7. Koğuştaki Mucize’ oldu #1

    YARIŞACAK DİĞER ADAYLAR

    ‘7. Koğuştaki Mucize’, Sun Children (İran), Heliopolis (Cezayir), The Man Standing Next (Güney Kore), And Tomorrow The Entire World (Almanya), My Little Sister (İsveç), Atlantis (Ukrayna), Charter (İsveç), The Endless Trench (İspanya), Collective (Romanya) gibi filmlerle yarışacak.

    Türkiye’nin Oscar adayı filmi ‘7. Koğuştaki Mucize’ oldu #2

    7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLM KONUSU VE OYUNCU KADROSU

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