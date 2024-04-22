Türkiye'yi terkedip İsviçre'ye taşınmıştı! Seher Dilovan son halini paylaştı...

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Geçtiğimiz aylarda Türkiye'den ayrılan Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, şimdilerde İsviçre'de bir köyde yaşıyor.
Uzun süredir müzik ile uğraşmayan Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Seher Dilovan yaptığı son paylaşım ile adından söz ettirdi.
Eşi ve çocuklarıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde bir köyde yaşayan Seher Dilovan son halini paylaştı.
İşte Seher Dilovan'ın son hali...
Seher Dilovan, sosyal medya hesabından sık sık İsviçre'deki hayatını paylaşıyor.
Ünlü türkücünün takipçileri Seher Dilovan'ın bu paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdırıyor.