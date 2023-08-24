Tv100 Medya Grup Başkanı Murat Kelkitlioğlu görevini bıraktı Murat Kelkitlioğlu Tv100, Show Radyo ve Radyo Viva’da yürüttüğü medya grup başkanlığı görevini bıraktığını duyurdu.

ensonhaber.com

Medyada yaprak dökümü sürüyor..

Birçok gazeteci, çalıştıkları yayın organlarındaki görevlerini bırakarak başka kanallara transfer oldu.

Görevini bırakan isimlerden biri de Murat Kelkitlioğlu oldu.

Kelkitoğlu Tv100, Show Radyo ve Radyo Viva'da yürüttüğü medya grup başkanlığı görevini bıraktığını söyledi.

"Herkesin yolu açık olsun"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kelkitlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

Tv100, Show Radyo ve Radyo Viva’da yürüttüğüm medya grup başkanlığı görevimi bırakmış bulunuyorum… Herkesin yolu açık olsun…

İmza attığı özel haberleriyle adını duyurdu

Kariyerine Yeni Şafak'ta başlayan Kelkitlioğlu, birçok gazetede imza attığı özel haberleriyle adını duyurdu.

Kelkitlioğlu bugüne kadar Habertürk, Tercüman, Star, Güneş ve Akşam Gazetesi'nde çeşitli görevlerde yer aldı.

Uzun yıllar haber müdürü, köşe yazarı, yazı işleri müdürü ve genel yayın yönetmeni olarak görev alıyordu.

Kelkitlioğlu son olarak Tv100, Show Radyo ve Radyo Viva'nın medya grup başkanlığını üstlenmişti.