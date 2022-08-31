Twitter, seçilmiş kişilerin paylaşımınızı göreceği Circle'ı tüm kullanıcılarına sundu

Twitter, sadece belli bir gruba paylaşım yapmanıza izin veren ve tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlar özelliği gibi çalışan Circle'ı, tüm kullanıcılarının hizmetine sundu.

Elon Musk'un yaklaşık 44 milyar dolara satın almak için anlaştıktan sonra vazgeçtiği sosyal medya platformu Twitter, yeni bir özelliğini tüm kullanıcıları için etkin hale getirdi.

Circle adı verilen yeni özellik, mayıs ayından itibaren test aşamasındaydı.

Şirketten yapılan son açıklamaya göre Twitter, Circle'ı tüm kullanıcıların hizmetine sundu.

Tweet'leri sadece seçili kişiler görebilecek

Instagram'daki yakın arkadaşlar özelliği gibi çalışan Circle özelliğinde, paylaşımlarınızı sadece seçtiğiniz kişiler görebiliyor.

Circle'da belirli sayıda kişiyi seçip, onlara özel paylaşım yapabiliyorsunuz.

Sosyal medya platformunun sunuduğu özellik olan Circle'a, uygulamayı kullananlar sizi takip etmeseler dahi kullanıcıları ekleyebiliyorsunuz.

150 kişiyi çemberinize alabilirsiniz

Bu sistem, kullanıcılarına toplamda 150 kişiyi Circle'a yani çemberinize alma imkanı tanıyor.

Bu özellikle birlikte Circle grubunu oluşturduktan sonra Tweet paylaşımlarını yaparken üstteki menüden Circle'ı seçip sadece belirli kişilere tweet atabiliyor olacaksınız.

Attığınız tweet'in altında ise Circle ibaresi bulunacak.