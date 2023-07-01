Twitter'da erişim sorununa Elon Musk'tan açıklama: Geçici sınırlar uyguladık Elon Musk, Twitter'da aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak amacıyla alınan önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

ensonhaber.com

Twitter kullanıcıları yeni bir sorunla karşılaştı.

Sosyal medya uygulamasında hesap sayfalarına erişimde ve tweet akışlarını görüntülemede problem kullanıcıları tedirgin etti.

Kullanıcılar, "Kullanım limiti aşıldı" ve "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarılarıyla karşılaştı.

Öte yandan internetteki erişim problemlerini raporlayan "DownDetector" adlı web sitesine Twitter için 6 binden fazla erişim hatası bildirimi yapıldı.

Twitter'a göre limitler, Twitter'ın perde arkasındaki yoğunluğunun bir kısmını alıyor, hata sayfalarının görülme sıklığını azaltıyor ve kesinti sürelerini kısaltıyor.

"Geçici sınırları uyguladık"

Yaşanan sorunların ardından Elon Musk'tan açıklama geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Musk, şu ifadelere yer verdi:

Aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için aşağıdaki geçici sınırları uyguladık:



Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlıdır



Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar



Günde 300'e kadar yeni doğrulanmamış hesaplar

Twitter hesabı açık değilse görüntülenme olmayacak

Yapılan açıklamaya göre hesabı olmayan kişiler artık üçüncü taraf uygulamalardan paylaşılan tweetleri görüntülemeyecek.

Aynı durum hesabı olan fakat oturum açık olmayan cihazlar için de geçerli olacak. Yani üçüncü taraf uygulamadan paylaşılan bir tweet varsa o cihazda Twitter hesabı açık değilse yine görüntülenme olmayacak.

Elon Musk ve Twitter yönetimi bu şekilde hesabı olan kişilerin platformda daha aktif olacağını ve hesabı olmaayn kişilerin ise sosyal medya platformuna kayıt olabileceğini düşünüyor.