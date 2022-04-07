Üç Kız Kardeş dizisi 3 ülkeye satıldı

Beğeniyle takip edilen, İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi İsrail, Makedonya ve Romanya'da seyirciyle buluşacak.

Türk dizilerinin dünyaya satışı devam ediyor.

Yerli izleyiciden tam not alan yerli diziler dünyaya açılıyor.

Bunun son örneği, sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olan Üç Kız Kardeş oldu.

3 ülkeye satıldı

Dizinin dağıtımını üstlenen ve Cannes'da düzenlenen içerik fuarı MIPTV'de tanıtımını yapan Kanal D International dizinin; İsrail, Makedonya ve Romanya'ya satıldığını duyurdu.

Three Sisters adıyla yayınlanacak

Dizi Three Sisters adıyla bu üç ülkede yayınlanacak.

Diziyi Romanya'da Pro TV, Makedonya'da Citel yayınlayacak.

İclal Aydın'ın romanından...

Şubat ayında başlayan Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş'in kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Dizi İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanarak ekranlara aktarılıyor.