Uğur Dündar Sözcü TV'ye geçti

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Muhalif medyada Sözcü TV'nin yayına başlaması ve seçimin yaklaşması ile hareketlilik yaşanıyor.
Halk TV'den gelen isimler sonrası yeni bir transfer daha yaşandı..
Nisan ayının ortasında TV 100'den ayrılan deneyimli gazeteci Uğur Dündar'ın da yeni adresi Sözcü TV oldu.
"Sözcü TV ailesine katılıyorum"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni kanalını duyuran Dündar, şu ifadeleri kullandı:
Ben Uğur! Çok az kaldı.. Geliyorum, Sözcü TV ailesine katılıyorum.
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