Uğur Dündar, TV100'den ayrıldı TV100 ekranlarında program yapan gazeteci Uğur Dündar, Twitter'den yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldıığını duyurdu.

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TV100 ekranlarında yaprak dökümü...

Deneyimli gazeteci Uğur Dündar, TV100'den ayrıldığını duyurdu.

Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Dündar, birlikte program yaptığı Mine Özbek'in de ayrıldığını duyurdu.

Kanala teşekkür etti: Ayrıldı

Dündar yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kardeşim @mineozbekk ile, yaklaşık 3 aydır, "Haftanın Panoraması" programını ekrana getirdiğimiz @tv100 kanalından ayrılma kararı aldık. TV 100 yönetimine bugüne kadar sağlamış oldukları editoryal bağımsızlık nedeniyle teşekkür eder, başarılar dileriz."

Saymaz'ın Sözcü'ye geçmesinden sonra dikkat çeken ayrılık

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'den ayrılarak Sözcü'ye geçti.

Saymaz'ın bu ayrılığı sonrası Dündar'ın Halk TV'ye da Sözcü'ye geçeceği iddiaları gündeme geldi.