Ukraynalı kadın İstanbul sokaklarında koca aradı... İstanbul'da eline 'koca arıyorum' pankartını alan Ukrayna uyruklu bir kadının dans ederek paylaştığı video sosyal medyada viral oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Sosyal medyada kullanıcıların artmasının ardından farklı görüntüler gündeme geliyor... Farklı görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni alırken yeni görüntü de milyonlara ulaştı. Ukrayna uyruklu bir kadın koca arıyorum pankartı hazırladı. 2 dilde yazdığı pankartla sokaklarda dans ederek gezdi. O anlarını sosyal medya hesabında paylaştı. Sosyal medyada viral oldu Ukrayna uyruklu genç kadının koca arayışını ilan ettiği olağanüstü pankart, sosyal medyanın dikkatini çekti. Kendine özgü bir yöntemle aradığı eş bulma çabası, binlerce kişinin ilgisini çekti ve kısa sürede viral hale geldi. Sokaklarda dans ederek dolaşan genç kadın, neşeli ve enerjik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.