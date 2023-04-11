Ünlü milyarderlerin yapay zekalı yoksul halleri "Dünyanın en zenginleri yoksul olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusuna, Hint sanatçı Gokul Pillai, yapay zekayı kullanarak yanıt verdi. Çizimler büyük beğeni toplarken, en çok ilgiyi ABD’nin eski başkanı Donald Trump gördü.

ensonhaber.com

Hint sanatçı Gokul Pillai, "Dünyanın en zenginleri yoksul olsalardı nasıl görünürlerdi?" sorusuna cevap olarak, yapay zekayı kullandı ve milyarderleri yoksullaştırdı.

Pillai; Donald Trump, Elon Musk, Muskesh Ambani, Mark Zuckerberg, Warren Buffet, Bill Gates ve Jeff Bezos'u kenar mahallede yaşayan yoksullardan biri olarak gösterdi.

Sanatçının yapay zeka yardımı ile yaptığı çizimler, iki gününü aldı.

“Kenar Mahalle Milyarderleri”

Instagram hesabından çizimleri paylaşan Gokul Pillai, çalışmasına “Kenar Mahalle Milyarderleri” adını verdi.

Yoksul milyarderleri art arda sıralayan sanatçının çalışması, büyük beğeni topladı.

Takipçilerine teşekkür eden Gokul Pillai, “Desteğiniz için kesinlikle minnettarım, teşekkür ederim” notunu düştü.

Peştamal giyen Bill Gates

Pillai, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'i bir gecekondunun önünde, gri renkli bir peştamal ve üstü çıplak vaziyette çizdi.

Dişsiz Trump

Çalışmanın en çok dikkat çekeni de Donald Trump oldu.

Üzerindeki beyaz atletiyle dişsiz Trump, şu anki halinden uzak olsa da bu halini de kimse yadırgamadı.

Takım elbisesi olmadan Ambani

Hint milyarder Ambani ise her zamanki takım elbisesi yerine eski, yıkanmamış gibi görünen büyük beden tişörtü ve mavi pantolonuyla bir çöplüğün yanında resmedildi.

Zuckerberg, kirli tişörtüyle

Meta'nın yöneticisi Zuckerberg de, kirli bir tişört ve mavi bir şortla kenar mahallenin ortasında durdu.

Zuckerberg'in, bu haliyle mahallenin serseri gençlerini anımsattığı ifade edildi.

Fakir ama gururlu Musk

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kirli kıyafetiyle viran bir yapının önünde yer aldı.

Musk'ın fakir ama gururlu hali, dikkatlerden kaçmadı.

Onu, fermuarı açık halde göremezsiniz

ABD'li iş insanı Warren Buffet ise fermuarı açık pantolonunun içine sokulmuş hafif kirli beyaz bir tişörtle, beğeniye sunuldu.

Alkolik Bezos

Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos da, askılı beyaz tişörtü ve eşofmanıyla mahallenin alkoliklerine benzetildi.

Çocukluğunda sırf sorumluluk kazanmak için 16 yaşında hamburger satan Bezos, yine kullanıcıların ilgisini çekenler arasında yer aldı.