Ünlü yapımcı Ayşe Kök'ten yeni proje Ünlü ve güzel yapımcı Ayşe Kök, hazırlıkları süren iki diziyle televizyonlara geri dönmeye hazırlandığını duyurdu.

ensonhaber.com

Başrollerini Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya'nın paylaştığı "Çok Aşk" filminin galasına ünlü isimler akın etti.

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün üstlendiği, senaryosunu Hasan Can Kaya'nın yazdığı filmin galasına, kültür, sanat ve sinema dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Katılımcılardan biri de ünlü ve güzel yapımcı Ayşe Kök oldu.

İki yeni projeyle televizyonlara dönüyor

Gecede projeleri hakkında konuşan Kök, sevenlerine müjdeyi verdi.

Hazırlıkları süren iki tane dizi projesinin yapımını üstlenen Ayşe Kök, televizyonlara geri dönmeye hazırlanıyor.