Uzak Şehir 12. bölüm 1. fragmanı: Alya'nın en zor kararı! Cihan'ı bırakıp gidecek...

Yağmur Dinç

Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturduğu "Uzak Şehir" dizisi, Kanal D'ye damga vuruyor.

Son olarak 11. bölümü yayınlanan dizi, izleyicileri ekrana kilitledi.

Boran'ın vasiyetini öğrenen Alya içindeki acıyla başa çıkamayıp öfkesini Boran'a ve Cihan'a yöneltti. Cihan Alya'nın isyanını dizginlemek için elinden geleni yapsa da Alya'yı sakinleştirmek kolay olmadı. Alya Boran'ın yaptığını bir ihanet olarak görür ve artık ona eskisi gibi bakamayacağını anladı.

Yeni bölümde neler olacağı ise merakla beklenmeye başladı.

Uzak Şehir 12. bölüm 1. fragmanı ise ipuçlarını verdi. Fragmanda; Alya'nın oğlunu alarak New York'a gitmek için yola çıktığı görüldü. Cihan'ı bırakacak mı soruları akıllarda yer aldı.

Öte yandan ise Sadakat Hanım'ın "Bu kadın senin yumuşak karnın oldu Cihan!" sözleri dikkat çekti.

İşte Uzak Şehir 12. bölüm 1. fragmanı...