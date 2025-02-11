Uzak Şehir 14. bölüm 1. fragman: Cihan'dan Alya'ya doğum günü hediyesi...

Yağmur Uçar
Yapımını AyNa Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturduğu "Uzak Şehir" dizisi, Kanal D'ye damga vuruyor.
Son olarak 13. bölümü yayınlanan dizi, izleyicileri ekrana kilitledi.
Yeni bölümde neler olacağı ise merakla beklenmeye başladı.
Uzak Şehir 14. bölüm 1. fragmanı ise ipuçlarını verdi. Fragmanda; Cihan, Alya'ya doğum günü hediyesi olarak "küllerinden doğan anka kuşu" kolyesi verdi.
Alya ise o gece Cihan'ın yanında uyudu.
Öte yandan Sadakat'in sır gibi sakladığı bir gerçeği Alya'nın öğrenmesi an meselesi!
İşte Uzak Şehir 14. bölüm 1. fragmanı...