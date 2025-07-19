Uzak Şehir 2. sezon ne zaman, fragman geldi mi? Müjde! Uzak Şehir yeni sezon... Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, ilk sezonu ile reyting rekorları kırdı ve adını gündemden düşürmedi. Her bölümü ilgi ile takip edilen dizinin 2. sezonu bekleniyor. Bu kapsamda, "Uzak Şehir yeni sezon ne zaman, fragman geldi mi" soruları gündemde yer alıyor.