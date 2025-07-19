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Uzak Şehir 2. sezon ne zaman, fragman geldi mi? Müjde! Uzak Şehir yeni sezon...

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, ilk sezonu ile reyting rekorları kırdı ve adını gündemden düşürmedi. Her bölümü ilgi ile takip edilen dizinin 2. sezonu bekleniyor. Bu kapsamda, "Uzak Şehir yeni sezon ne zaman, fragman geldi mi" soruları gündemde yer alıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
19.07.2025 10:30
Uzak Şehir 2. sezon ne zaman, fragman geldi mi? Müjde! Uzak Şehir yeni sezon...

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir, Mardin'de yaşayan "Albora Ailesi"ni ekrana taşıyor.

Kanal D'de yayınlanan dizi, her bölümü ile sosyal medyaya ve reytinglere damga vuruyor.

Son olarak 2 Haziran'da 28. bölümü yayınlanan Uzak Şehir, sezona ara verdi.

2.sezon tarihi ise seyirciler tarafından sıklıkla araştırılıyor.

UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ

Uzak Şehir 2. sezon ne zaman, fragman yayınlandı mı merak ediliyor.

Bu kapsamda, yeni sezon tarihi medya gündeminden düşmüyor.

Aşiret temalı diziden sevenlerine müjde geldi. Setin, Ağustos'un ikinci haftası başlayacağı öğrenildi.

Uzak Şehir'in yeni sezon ilk bölümünün ise Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

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