Uzak Şehir 2. sezon ne zaman, fragman geldi mi? Müjde! Uzak Şehir yeni sezon...

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir, Mardin'de yaşayan "Albora Ailesi"ni ekrana taşıyor.
Kanal D'de yayınlanan dizi, her bölümü ile sosyal medyaya ve reytinglere damga vuruyor.
Son olarak 2 Haziran'da 28. bölümü yayınlanan Uzak Şehir, sezona ara verdi.
2.sezon tarihi ise seyirciler tarafından sıklıkla araştırılıyor.
UZAK ŞEHİR YENİ SEZON TARİHİ
Uzak Şehir 2. sezon ne zaman, fragman yayınlandı mı merak ediliyor.
Bu kapsamda, yeni sezon tarihi medya gündeminden düşmüyor.
Aşiret temalı diziden sevenlerine müjde geldi. Setin, Ağustos'un ikinci haftası başlayacağı öğrenildi.
Uzak Şehir'in yeni sezon ilk bölümünün ise Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor.