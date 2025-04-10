Uzak Şehir 21. bölüm 1. fragmanı: Deniz, Cihan'a baba diyor...

Yağmur Uçar

Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir, her pazartesi seyircileri ekrana kilitliyor.

Git gide vites arttıran dizi, bir sonraki bölümü de merakla bekletiyor.

Uzak Şehir 21. bölümden ilk fragman sonunda yayınlandı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntülerde neler yaşanacağı ise şimdiden çok konuşuldu.

Fragmanda; Cihan Alya'nın ellerine cenneti teslim ediyor...

Canını tehlikeye atarak yaptığı bu hamle ile Alya'nın da oğlunun da ne kadar değerli olduğunu bir kere de göstermiş oluyor.

Deniz ise "Cihan amcama baba diyebilir miyim" sorusu ile Alya'yı şoke ediyor.

İşte Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı...