Uzak Şehir 42. bölüm ilk fragman: Cihan vuruldu!

- Uzak Şehir 42. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri şaşkına çevirdi.
- Cihan, Boran'ı korumak için kurşunun önüne atladı ve vuruldu.
- Alya, Cihan'ın iyileşmesi için yanında yer alıyor.
Uzak Şehir 42. Bölüm Fragmanı yayınlandı, izleyenler şoke oldu.
Boran vurulmasın diye kurşunun önüne atlayan Cihan vurulur;
Boran ise işlediği suçtan dolayı nezarethaneye atılır,
Alya, Cihan'ın her saniye yanında ve iyileşmesi için elinden geleni yapmaya devam eder.
İşte yeni bölümden ilk fragman...