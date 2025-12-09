Abone ol: Google News

Uzak Şehir 42. bölüm ilk fragman: Cihan vuruldu!

Uzak Şehir'in yeni bölüm fragmanı, tansiyonu yükseltti. Cihan'ın kurşunun önüne atladığı an, içleri acıttı. İşte, 42. bölüm 1. fragmanı...

Yağmur Uçar Yağmur Uçar
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 09:06
  • Uzak Şehir 42. bölüm fragmanı yayınlandı ve izleyicileri şaşkına çevirdi.
  • Cihan, Boran'ı korumak için kurşunun önüne atladı ve vuruldu.
  • Alya, Cihan'ın iyileşmesi için yanında yer alıyor.

Uzak Şehir 42. Bölüm Fragmanı yayınlandı, izleyenler şoke oldu.

Boran vurulmasın diye kurşunun önüne atlayan Cihan vurulur;

Boran ise işlediği suçtan dolayı nezarethaneye atılır,

Alya, Cihan'ın her saniye yanında ve iyileşmesi için elinden geleni yapmaya devam eder.

İşte yeni bölümden ilk fragman...

