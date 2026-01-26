Uzak Şehir 47. bölüm 3. fragmanı: "Sen bir Albora değilsin artık!"

- Uzak Şehir dizisinin 47. bölüm 3. fragmanında Cihan, Boran'ı konaktan kovuyor.
- Boran'ın davranışları Cihan'ın sabrını taşırdı.
- Yeni bölüm pazartesi 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.
Kanal D'nin Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı birleştiren dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.
47. kez ekrana gelecek olan diziden 3. tanıtım yayınlandı.
Fragmanda; Cihan, Boran'ı konaktan kovuyor...
Boran'ın son yaptıkları Cihan'ın sabrını iyice taşırır. Boran'ı konaktan kovan Cihan, onun Ecmel'in yanına gitmesine razı olacak mı?
Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi 20.00'da Kanal D'de.