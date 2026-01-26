Abone ol: Google News

Uzak Şehir 47. bölüm 3. fragmanı: "Sen bir Albora değilsin artık!"

Yayınlanan Uzak Şehir yeni bölüm 3. tanıtımında Cihan, Boran'ı konaktan kovuyor...

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 15:31
Uzak Şehir 47. bölüm 3. fragmanı:
  • Uzak Şehir dizisinin 47. bölüm 3. fragmanında Cihan, Boran'ı konaktan kovuyor.
  • Boran'ın davranışları Cihan'ın sabrını taşırdı.
  • Yeni bölüm pazartesi 20.00'da Kanal D'de yayınlanacak.

Kanal D'nin Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı birleştiren dizisi Uzak Şehir, pazartesi akşamlarına damga vuruyor.

47. kez ekrana gelecek olan diziden 3. tanıtım yayınlandı.

Fragmanda; Cihan, Boran'ı konaktan kovuyor...

Boran'ın son yaptıkları Cihan'ın sabrını iyice taşırır. Boran'ı konaktan kovan Cihan, onun Ecmel'in yanına gitmesine razı olacak mı?

Uzak Şehir yeni bölümüyle pazartesi 20.00'da Kanal D'de.

