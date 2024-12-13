Uzak Şehir 6. bölüm 2. fragman: Düğünümüz var! Alya ve Cihan evleniyor...

Yağmur Dinç

Pazartesi akşamlarına damga vuran Uzak Şehir, nefes kesmeye devam ediyor.

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı dizi, fragmanlarıyla dahi milyonlarca kez izleniyor.

Vefat eden eşinin kendi topraklarına gömülme vasiyetini yerine getirmek üzere Kanada'dan Mardin'e gelen Alya, Albora Ailesi'nde beklenmedik şeyler yaşıyor.

Yeni bölümü dört gözle bekleyen izleyiciler, fragmanla şoke oldu.

Uzak Şehir 6. bölüm 2. fragmanında tansiyon yükseldi.

Cihan'ı zor bir karar bekliyor! Sadakat, Alya'ya onu kendisinin vurduğunu itiraf ederken diğer yandan Cihan'ı zor bir seçim yapmaya zorlar...

İşte yeni bölüm tanıtımı...