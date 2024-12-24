Yağmur Dinç

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, tansiyonu yüksek sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Son bölümde Alya ve Cihan arasındaki ilişki yeni bir boyut kazandı. Alya, çocuğunun geleceği için Cihan’la nikah masasına oturdu, ancak bu durum Sadakat’in öfkesini daha da arttırdı.

Uzak Şehir'in yayınlanan 7. bölümü ardından 8. bölüm fragmanı merak ediliyor.

Yayınlanan ilk fragman, nefes kesen sahneleri ekrana getirdi.

Uzak Şehir yeni bölüm fragmanında, Kaya'nın Şahin'in karşısında "Vur beni" demesi ve ateş sesi dikkatleri çekti.

İşte Uzak Şehir 8. bölüm 1.fragmanı...