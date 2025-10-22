Uzak Şehir dizisinde akıl almaz hata: Senarist unuttu, ChatGPT buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların sevilen yapımlarından Uzak Şehir, yeni bölümüyle hem reyting listelerinde zirveye oturdu hem de sosyal medyada tartışma yarattı.

Dizide Boran karakterine komadayken böbrek nakli yapılması sahnesi, izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Birçok dizi takipçisi sahneyi “tıbbi olarak imkansız” buldu ve olayı yapay zekaya sordu.

ChatGPT’nin verdiği açıklama ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İZLEYİCİ SORDU, CHATGPT YANITLADI

Tartışma büyüyünce, bazı izleyiciler konuyu ChatGPT’ye sormaya karar verdi. Yapay zekaya yöneltilen “Bitkisel hayatta olan birine böbrek nakli yapılabilir mi?” sorusu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ChatGPT, verdiği yanıtla tartışmalara son noktayı koydu:

“Bitkisel hayatta olan bir hastaya böbrek nakli yapılamaz; çünkü hem tıbbi olarak işe yaramaz hem de etik ve hukuki olarak uygun değildir.”

Yapay zeka, böbrek naklinin yalnızca bilinci açık, organ fonksiyonları stabil ve ameliyat sonrası sürece aktif katılım gösterebilen hastalara uygulanabileceğini vurguladı.

Tıp literatürüne göre de bu açıklama doğrulanıyor. Uzmanlara göre bir hastanın böbrek nakli olabilmesi için:

Genel sağlık durumunun ameliyata elverişli olması,

Bağışıklık sisteminin organ reddini önleyici ilaçlara cevap verebilmesi,

Ameliyat sonrası bakım sürecine aktif şekilde katılabilmesi gerekiyor.

Bu koşullar göz önüne alındığında, bitkisel hayattaki bir hastaya böbrek nakli yapılması tıbben ve etik olarak mümkün değil.