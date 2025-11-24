Uzak Şehir Fidan'a gerçekte bakın! Tarzı ters köşe yaptı..."Tek bedende iki kadın"

- Uzak Şehir dizisindeki Fidan karakterini canlandıran İlkay Kayku Atalay, gençlik pozlarıyla gündem oldu.
- Usta oyuncu dövmeleri, fit duruşu ve tarzıyla dikkat çekti.
- Hayranları, onun zarif görünüşü ve değişmeyen güzelliği hakkında övgüler yağdırdı.
Kanal D'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor.
Uzak Şehir'de dikkat çeken karakterlerden biri de Fidan oluyor.
Şahin'in annesi, Ecmel'in eşi ve Sadakat'in ezeli düşmanı Fidan'a ise usta oyuncu İlkay Kayku Atalay hayat veriyor.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra pilates eğitmenliği yapan İlkay Kayku; dövmeleri, giyim tarzı ve fit haliyle Uzak Şehir hayranlarını şoke etti.
Oyuncunun yıllar önceki karelerini görenler, zarif duruşu ve değişmeyen güzelliği hakkında yorum yağdırdı.
Paylaşımlarda, “Tek beden iki farklı kadın”, “Gözlerime inanamadım”, “Fidan gibi maşallah!”, “Sadakat görse kıskançlıktan çatlar” ifadeleri öne çıktı.