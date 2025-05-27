Uzak Şehir sezon finali fragmanı: Uçuruma yuvarlandı! Kaya'nın ölüm haberi...

Haber Merkezi

Kanal D'nin iddialı dizisi Uzak Şehir, sezonu bitirmeye hazırlanıyor.

İlk sezonuyla büyük ilgi çeken dizi, 28. bölümü ile sezon finali yapacak.

Yeni bölümden yayınlanan ilk fragman ise ipuçlarını verdi.

Alboralar, Kaya'nın arabasının uçurumdan yuvarlandığını görünce feryat figan ederek Kaya'ya koşar. Zerrin ise bu duruma dayanamayıp kendini bir köprüde bulur.

Şahin ve Nare en sonunda nikah masasında kavuşurken Alya ve Cihan da her şeyi geride bırakıp birbirlerine yar olabilecek mi?

Uzak Şehir yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!