Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın eşi mesleğiyle şaşırttı

Yağmur Uçar

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, oyuncu kadrosuyla beğeni topluyor.

Dizinin yıldızı Cihan karakteri ise Ozan Akbaba'nın canlandırmasıyla hayat buluyor.

Milyonları ekrana kilitleyen başarılı oyuncu, özel hayatıyla da mercek altında.

Özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamayı tercih etmeyen Ozak Akbaba, 2007 yılında Buket Arıkan ile sade bir düğünle dünya evine girdi.

Eşinin mesleği ise duyanları şaşırttı.

YAPIMCI ÇIKTI

Yapımcı kimliğiyle tanınan Buket Arıkan, Behzat Ç. ve Delibal gibi projelerde de genel koordinatörlük yaptı.

Aslen Çanakkaleli olan Arıkan, 2018 yılında oğlu Ozan Ali'yi dünyaya getirdi.