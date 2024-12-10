Uzak Şehir'in Kaya Albora'sı Atakan Özkaya bakın nereliymiş! İşte memleketi...

Hüseyin Topuz

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinde Kaya Albora karakterini canlandıran genç oyuncu Atakan Özkaya'nın hayatı merak uyandırdı.

26 yaşında olan oyuncu Uzak Şehir dizisinde gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Atakan Özkaya, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2014 yılından itibaren Şeref Meselesi, O Hayat Benim, Vatanım Sensin, Kalp Atışı, Hiç, İçimizdeki Ateş, Kardeşlerim gibi çeşitli dizilerde oynadı.

Şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Uzak Şehir'de rol alan Atakan Özkaya gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Genç oyuncunun başarılı performansının ardından Atakan Özkaya hakkında aramalar hız kazandı.

Atakan Özkaya hakkında en çok merak edilenler arasında ise 26 yaşındaki oyuncunun memleketi yer alıyor.

Son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer alan Atakan Özkaya'nın memleketini duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

İşte ünlü oyuncu Atakan Özkaya'nın memleketi...

Atakan Özkaya, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.