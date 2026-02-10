Uzak Şehir’in rakibi olacaktı! Aynı Yağmur Altında ilk bölümden sınıfta kaldı

- Uzak Şehir dizisi, 9 Şubat Pazartesi günü tüm izleyici gruplarında birinci oldu.
- Aynı Yağmur Altında dizisi, Hülya Avşar’ın başrolünde olduğu halde reytinglerde 10. sıraya düştü.
- İzleyicilerin tercihi yine açık ara farkla Uzak Şehir'den yana oldu.
9 Şubat 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında yaşanan reyting mücadelesi, izleyicilerin tercihlerini bir kez daha net biçimde ortaya koydu.
Yayınlandığı ilk günden bu yana istikrarlı grafiğini sürdüren Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, TOTAL, AB ve 20+ABC1 izleyici gruplarında açık ara farkla zirvede yer aldı.
Aynı akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan, başrolünde Hülya Avşar’ın yer aldığı Aynı Yağmur Altında ise merak uyandıran kadrosuna rağmen reyting listelerinde üst sıralara çıkmakta zorlandı.
REYTİNG SONUCU ŞAŞIRTTI
9 Şubat Pazartesi günü tüm kategorilerde birinci sırayı Uzak Şehir kaptı. Aynı Yağmur Altında dizisi ise 10. sıraya yerleşti.
