Uzman isim canlı yayında açıkladı! İdeal bedene kavuşmak isteyenlere püf noktalar Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında hayalinizdeki bedene kavuşmak için yapılması gereken adımlar sıralandı. Dr. Fevzi Özgönül, güne kahveyle başlanmaması gerektiğini belirterek aç karnı içilen sirkenin de faydalı olmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Birçok insan yaz aylarında sosyal etkinlikler ve tatiller derken yediklerine dikkat edemiyor.

Yazın alınan fazla kilolar, bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlıyor.

Bilinçsizce alınan kilolardan kurtulmak isteyen çoğu kişi ise gelişigüzel diyet programları uyguluyor.

Oysa ki kilo vermek için aç kalmamız gerekmiyor.

Özellikle şeker, tiroid ve tansiyon hastalarının da dikkat etmesi gereken aç kalmamak..

Sabahları aç kalmayın

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında sağlıklı zayıflamanın sırları açıklandı.

Dr. Fevzi Özgönül, tüm ezberlerin aksine sabahları yapılan hatalara değindi.

Güne kahveyle başlamayın

Güne kahveyle başlanmaması gerektiğini belirten Özgönül, kahvaltıya başlamadan önce oruç açar gibi öncelikle 1-2 zeytin yenmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi..

Vücudun alışık olduğu gıdalar tercih edilmeli

Dr. Fevzi Özgönül, tüm ezberlerin aksine sabah ve öğle yemeğinin önemine dikkat çekerek, zayıflamaya yardımcı olarak vücudunun alışık olduğu gıdaların tercih edilmesi gerektiği vurguladı.