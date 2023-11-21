Uzman isim canlı yayında tek tek açıkladı! İşte ideal kiloya kavuşabilmek için 7 adım Yazın diyette ipin ucunu kaçıranlar sağlıklı bir şekilde kilo vermenin yollarını arıyor. Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında, kilo almış olmaktan yakınanlar için püf noktalar paylaşıldı.

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ensonhaber.com

Birçok insan yaz aylarında sosyal etkinlikler ve tatiller derken yediklerine dikkat edemiyor.

Yazın alınan fazla kilolar, bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlıyor.

Bilinçsizce alınan kilolardan kurtulmak isteyen çoğu kişi ise gelişigüzel diyet programları uyguluyor.

Oysa ki kilo vermek için aç kalmamız gerekmiyor.

Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında ideal kiloya ulaşmanın püf noktaları açıklandı.

Dr. Fevzi Özgönül, tüm ezberlerin aksine sabah ve öğle yemeğinin önemine dikkat çekerek, zayıflamaya yardımcı olarak vücudunun alışık olduğu gıdaların tercih edilmesi gerektiği vurguladı.

İdeal kiloya kavuşabilmek için 7 adım

1. Sabah kahvaltı etmek

2. Öğle yemeklerini saat 15.00'e kadar yemek

3. Hareket etmek

4. Karın açken yatmamak

5. Uyku düzeni

6. Basit şekerden uzak durulmalı.

7. Tüm bunları en az 6 ay devam ettirilmesi

Zayıflamaya yardımcı 5 gıda desteği

Zayıflarken en önemli gıda desteği ise şu şekilde sıralandı:

-Tencere yemekleri

-Zeytinyağlılar

-Et yemekleri

-Kahvaltılık ve salatalar

- Çiğ çerez (fındık, ceviz, badem)