Var Mısın Yok Musun Hamdi Bey'in kim olduğu ortaya çıktı Acun Ilıcalı'yı program esnasında sıkça arayarak kim olduğu sıkça merak edilen Hamdi Bey'in gerçek adı ve fotoğrafları ortaya çıktı.

ensonhaber.com Acun Ilıcalı’nın tek solukta izlendiği programlarından biri “Var Mısın Yok Musun” oldu. 2007 yılında yayın sürecine başlayan programa Adriana Lima, Fifty Cent, Roberto Carlos gibi dünyaca ünlü isimler de katılmıştı. Programın en çok merak edilen ismi ise Ilıcalı’nın sıkça zikrettiği Hamdi Bey… Yarışmada, Ilıcalı’yı belirli aralıklarla arayarak Hamdi Bey’in kim olduğu yıllarca merak edildi. Gerçek ismi... Hamdi Bey’in, Acun Firarda döneminde ara sıra Feridun diye konuştuğu kişi olduğu biliniyor. Hamdi Bey’in gerçek ismi ise Birol Doğan. Acun Medya’da çalıştığı bilinen ve pek çok programda emeği bulunan Birol Doğan, Survivor Panaroma’da da kamera arkasında yer alan isimlerden biri. İşte Hamdi Bey…