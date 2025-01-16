WhatsApp'ta inanılmaz açık! Tek seferlik fotoğraflar bu yöntemle tekrar açılıyor...

Yağmur Dinç

WhatsApp'ta alıcı tarafından bir kez açıldıktan sonra sohbetten kaybolan fotoğraf, sesli mesaj veya videolar gönderebilirsiniz. Bu tür mesajlara, “bir kez görüntülendikten sonra kaybolan mesajlar” adı verilir.

Alıcı bu medyaları iletemez, paylaşamaz ve kopyalayamaz. Alıcılar bir kez görüntülendikten sonra kaybolan medyalarınızın ekran görüntüsünü veya ekran kaydını da alamaz.

Ancak kullanıcılar, bu konuda bir güvenlik açığı keşfetti.

WhatsApp tek seferlik fotoğrafı tekrar açma hilesi, gerçekten de işe yarıyor.

İşte kimsenin bilmediği o yöntem...

WHATSAPP FOTOĞRAF HİLESİ

WhatsApp'ı Açın: İlk olarak, WhatsApp uygulamanızı açın.

Ayarlar’a Gidin: Sağ alt köşede bulunan “Ayarlar” sekmesine tıklayın.

Depolama ve Veriler: Ayarlarda “Depolama ve Veriler” kısmına girin.

Depolama Alanını Yönet: Burada, “Depolama Alanını Yönet” seçeneğine tıklayın.

Kişiyi Seçin: Gelen kişi listesinde, tek seferlik fotoğrafı gönderen kişiyi seçin.

Sıralamayı Değiştirin: Sağ üst köşedeki sıralama seçeneğinden “En Son’tan En Baş’a” doğru sıralayın.

Fotoğrafı Görüntüleyin: Sonrasında, üzerinde soru işareti olan fotoğrafa tıklayın ve gönderilen tek seferlik fotoğrafınızı tekrar görüntüleyin!