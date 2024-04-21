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Yağmur Taktaş kimdir, öldürüldü mü? İşte Benim Stilim Yağmur Taktaş olayı

Yağmur Taktaş kimdir, öldürüldü mü? İşte Benim Stilim Yağmur Taktaş olayı Sosyal medyada gündeme gelen iddialara, İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan Yağmur Taktaş'ı gündeme taşıdı. Taktaş'ın öldürüldüğü iddiası ve detayları, kullanıcıların merak konusu oldu.